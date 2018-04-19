Два новосибирца сняли триллер о скандальной парковке возле филиала ТГУ на Советской

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли видео на парковке возле Новосибирского юридического института — филиала Томского государственного университета на улице Советской, 7. Видео появилось на канале «Новосибирский» на портале YouTube 17 апреля.

«Это было несколько месяцев назад [в декабре 2017 года]. Приехали в районе часов 9 и пробыли где-то до 12 часов. Там был сплошной экшен — всё, что происходило. Сначала с нами побеседовал охранник, потом приехала ГБР, потом гаишник прибыл. А потом уже начались какие-то постановочные [дела]: кто-то приехал якобы разгружаться, потом на нас парни напали», — рассказал корреспонденту НГС Антон Соколов.

На видео авторы подъезжают к зданию института, возле которого расположены парковочные карманы, и паркуются у шлагбаума. Вышедший охранник объяснил, что парковаться там нельзя, и обещает вызвать группу оперативного реагирования. Вскоре приехали сотрудники ГБР, а потом и полицейский. Однако никто официально не сообщил авторам видео, какие именно правила они нарушили.

После этого события на парковке начали разворачиваться как в триллере: в конфликт с Соколовым и Новичковым вступил молодой человек, владелец полностью затонированной машины без госномеров, вышедший из здания института. Потом к нему присоединился его знакомый, который попытался забрать ключи зажигания из машины блогеров. Ещё позднее на место прибывает компания на джипе, которая со стороны наблюдает за происходящим и оценивает события.

Блогеры написали в полицию заявление по поводу незаконной, по их мнению, парковки, на которое позже получили ответ. В ответе, который блогеры демонстрируют на видео, говорится, что установить законность парковки и шлагбаумов не удаётся из-за отсутствия ответа от директора Новосибирского юридического института Лидии Чумаковой, которая также является председателем общественного совета при ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспондент НГС позвонил в приёмную Новосибирского юридического института, чтобы получить комментарий по поводу видео Соколова и Новичкова, но получил ответ, что руководства на месте нет.