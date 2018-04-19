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Маротта хочет, чтобы Погба и Мората вернулись в «Ювентус»
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Маротта хочет, чтобы Погба и Мората вернулись в «Ювентус» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта хотел бы, чтобы в клуб вернулись Поль Погба и Альваро Мората.
"Я не верю в то, что игроки могут вернуться после своего ухода, но бывают исключения. Погба и Мората — два больших профессионала, которые оставили о себе в Турине прекрасные воспоминания. Но рыночная стоимость, которую они достигли, для нас является запредельной.
Мы работаем во многих направлениях, но на текущий момент возвращения Погба и Мораты — мираж для нас. Дело не только в этих футболистах, а и во многих других", — сказал Маротта в интервью Mediaset.
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