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Хендерсон: «Рома» — фантастическая команда, «Ливерпуль» ожидает жесткое испытание»
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Хендерсон: «Рома» — фантастическая команда, «Ливерпуль» ожидает жесткое испытание» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального противостояния с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
«Мы, конечно, не собираемся недооценивать «Рому». Они обыграли« Барселону «со счетом 3:0. Ожидаются два сложных матча.
На этом этапе все команды сильные. Поэтому не важно, с кем вы сыграете. Это вызов для нас. Мы должны сделать то, что умеем делать. Надеюсь, окажемся в финале.
»Рома — фантастическая команда, и это будет для нас жестким испытанием. Осталось подождать и посмотреть», — приводит слова футболиста Liverpool Echo.
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