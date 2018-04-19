Хендерсон: «Рома» — фантастическая команда, «Ливерпуль» ожидает жесткое испытание»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального противостояния с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Мы, конечно, не собираемся недооценивать «Рому». Они обыграли« Барселону «со счетом 3:0. Ожидаются два сложных матча.

На этом этапе все команды сильные. Поэтому не важно, с кем вы сыграете. Это вызов для нас. Мы должны сделать то, что умеем делать. Надеюсь, окажемся в финале.

»Рома — фантастическая команда, и это будет для нас жестким испытанием. Осталось подождать и посмотреть», — приводит слова футболиста Liverpool Echo.