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Известные ведущие разделись ради ЧМ-2018
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Известные ведущие разделись ради ЧМ-2018
News.ru
1 час назад
Комментарии
Ведущие «Матч ТВ» подготовили «сюрприз» для читателей журнала Playboy.
Наталья Кларк
, Софья Тартакова,
Мария Макарова
и
Мария Басс
снялись в «смелой» фотосессии в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года.
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