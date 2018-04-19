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Известные ведущие разделись ради ЧМ-2018
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Известные ведущие разделись ради ЧМ-2018 

News.ru 1 час назад
Ведущие «Матч ТВ» подготовили «сюрприз» для читателей журнала Playboy. Наталья Кларк, Софья Тартакова, Мария Макарова и Мария Басс снялись в «смелой» фотосессии в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года.
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