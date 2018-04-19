«Локомотив» продаст Миранчуков? Нам с этого тоже может что-то перепасть

Антон Миранчуки. БК Tennisi.bet начала принимать ставки на то, в каком клубе следующий сезон начнут Алексей

Летом российский футбол ждет огромное количество громких трансферов. Новый клуб почти наверняка где-то в Англии найдет себе Квинси Промес, обязательно попытается подыскать себе команду за рубежом наш лучший бомбардир Федор Смолов , постарается не остаться в России Александр Головин . Вряд ли хотят остаться в стороне от всей этой канители и лидеры нынешнего «Локомотива» братья Миранчуки, Алексей и Антон.

Слухи по поводу их будущего ходят еще с прошлого сезона. Тогда Антон особо не блистал и легко согласился подписать новый контракт с железнодорожниками, а Алексей уже был лучшим молодым футболистам по итогам предыдущего сезона — на него был большой спрос. Неимоверными условиями руководству красно-зеленого клуба удалось убедить своего воспитанника подписать новое соглашение.

С тех пор прошел год. Алексей стал настоящей звездой отечественного футбола уже на взрослом уровне. Антон подтянулся за братом и отвоевал себе место не только в основе «Локо», но и в сборной России. СМИ братьев из «Локомотива» продают уже зимы. Понятно, что в середине сезона на фоне надвигавшегося чемпионства Миранчуки вряд ли куда-нибудь сорвались бы, но лето — совершенно другое дело.

Самое интересное, что «Локомотив» летом никто даже спрашивать не будет, хочет клуб продавать своих лидеров, или нет. Если верить неофициальной информации, в контрактах братьев прописана минимальная сумма отступных, за которую клуб обязан отпустить их, если поступит соответствующее предложение. У Антона, заключавшего контракт в статусе резервиста, эта сумма поменьше, у Алексей — побольше — что-то в районе 2 и 8 млн евро. В таком случае уже выбор будет за братьями. Они могут, как принять новое предложение, так и решить остаться в родной команде, может, с повышением зарплаты.

В России главных претендентов на Миранчуков двое — «Спартак» «Зенит» . На стороне «Зенита» — практически неограниченные по российским меркам финансовые возможности, которыми они могут задвинуть любой другой клуб. На стороне «Спартака» — тесная связь с агентом, представляющим интересы братьев Миранчуков, Павлом Андреевым , у которого в красно-белой форме уже выступает с десяток подопечных.

Наверняка Алексей с Антоном держат в голове и перспективу попробовать свои силы где-нибудь в Европе, но на эту тему слухов пока практически не было.

Возможный переход стал настолько обсуждаемой темой, что букмекеры даже начали принимать ставки на то, где летом окажутся Алексей и Антон Миранчуки. Так что на перспективном трансфере может что-то заработать не только «Локомотив», но и простой болельщик.

Букмекерская компания Tennisi.bet все же больше склоняется к тому, что братья останутся в «Локомотиве». На то, что Антон будет в составе красно-зеленых на следующий сезон можно поставить с коэффициентом 1,3. Грубо говоря, поставив на это 1000 рублей, можно в кассе получить 1300 рублей. Вероятность, что Алексей продолжит карьеру в родном клубе чуть меньше — коэффициент 1,45.

Слухи отправляют братьев в «Спартак», но букмекеры наоборот не верят в такой вариант. На переход Антона и Алексея в народную команду можно поставить с коэффициентами 10,0 и 9,0 соответственно, а значит — неплохо подзаработать, если слухи окажутся правдой.

Букмекеры полагают, что, если братья уж уйдут в другой российский клуб, то скорее всего — в «Зенит». Вероятность переезда Антона в Санкт-Петербург оценивается коэффициентом 6,0, Алексея — 4,0. Еще выше вероятность того, что оба брата отправятся покорять Европу. На то, что Антон с Алексеем летом окажутся в иностранном клубе, можно поставить с коэффициентами 2,7 и 3,2 соответственно. Видимо, букмекеры знают что-то такое, о чем мы пока даже не догадываемся.