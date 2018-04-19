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Мальчик-колосок станет символом летней сельской олимпиады
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Мальчик-колосок станет символом летней сельской олимпиады 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Киясово. Удмуртия. Символом ХХVII летних сельских спортивных игр станет Мальчик-колосок. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Удмуртской Республики.
Колос означает единение и дружбу. Юный мальчик символизирует надежду на будущее. Золотые лучи солнца говорят о плодородии Киясовского района.
Сельская олимпиада пройдет с 3 по 7 июля по следующим видам спорта: волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт, армспорт, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, триатлон, стрельба, дартс, городошный спорт, вольная борьба, мини-лапта, полиатлон, дзюдо, а также соревнования — спортивная семья.
Напомним, символом прошедших зимних сельских игр была девочка «Пургиночка».
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