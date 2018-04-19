Мальчик-колосок станет символом летней сельской олимпиады

Киясово. Удмуртия. Символом ХХVII летних сельских спортивных игр станет Мальчик-колосок. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Удмуртской Республики.

Колос означает единение и дружбу. Юный мальчик символизирует надежду на будущее. Золотые лучи солнца говорят о плодородии Киясовского района.

Сельская олимпиада пройдет с 3 по 7 июля по следующим видам спорта: волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт, армспорт, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, триатлон, стрельба, дартс, городошный спорт, вольная борьба, мини-лапта, полиатлон, дзюдо, а также соревнования — спортивная семья.

Напомним, символом прошедших зимних сельских игр была девочка «Пургиночка».