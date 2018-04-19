Арсен Венгер: «Арсеналу» по силам выиграть Лигу Европы

— «Атлетико» — большой клуб, однако нам просто необходимо проходить его. Мадридцы — серьезное препятствие, которое нам придется преодолеть. Многие считают «Атлетико» фаворитом всего турнира, но я думаю, что и нам по силам выиграть Лигу Европы.

Сейчас у нас уже не настолько насыщенный график в АПЛ, поэтому я со всей уверенностью могу заявить, что Лига Европы является нашим главным приоритетом.

Болельщики не всегда заполняют "Эмирейтс" на домашних матчах? Думаю, это не связано с результатами, которые показывает команда. В последнее время мы играем не в самые удобные для болельщиков дни, так что думаю, это не является проблемой, — заявил Венгер

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Атлетико» и «Арсеналом» состоится 26 апреля.