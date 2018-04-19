Арсен Венгер: Возможно, Мхитарян восстановится к игре с «Атлетико»

— Мхитарян уже вернулся к пробежкам, в ближайшие три или четыре дня он должен увеличить нагрузки. Возможно, он будет готов к матчу в четверг.

The Independent. Сейчас Лига Европы — главный турнир для нас. Матч чемпионата будет подготовкой к игре в четверг. Я предоставил отдых большинству футболистов после матча с ЦСКА, так что им нужно будет сыграть, чтобы быть в форме, — цитирует Венгера

В воскресенье, 22 апреля, «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом» в 35-м туре английской премьер-лиги, а уже в четверг, 26 апреля, «канонирам» предстоит первая полуфинальная встреча Лиги Европы с мадридским «Атлетико».