Ещё
У поездов, курсирующих между Петров Валом и Качалино, изменится расписание
Далее:
Читайте также:
Ещё

У поездов, курсирующих между Петров Валом и Качалино, изменится расписание 

АиФ Волгоград 46 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Расписание пригородных поездов «Петров Вал — Качалино — Петров Вал» в Волгоградской области частично изменится с 25 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, изменения будут связаны с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне «Соломатино — Петров Вал» с 25 апреля по 9 мая.
Так, поезд №6806 «Петров Вал — Качалино» будет отправляться со станции «Петров Вал» в 14:09, т.е. на восемь минут раньше, и прибывать на конечную в 16:26.
Поезд №6809 «Качалино — Петров Вал» будет отправляться со станции «Качалино» в 08:47 и прибывать на конечную в 11:01, на пять минут позже.
Поезд №6813 «Качалино — Петров Вал» будет отправляться со станции «Качалино» в 17:55 и прибывать на конечную в 20:13, на семь минут позже.
Кроме того, с 26 апреля по 9 мая поезд № 6812 «Петров Вал — Качалино» будет отправляться со станции «Петров Вал» в 04:58, на восемь минут раньше, а прибывать на конечную в 07:17.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцы проверят свои знания по истории Великой Отечественной войны Волгоградцев приглашают на мотопраздник Команда волгоградского УФСИН победила на Кубке Европы по пауэрлифтингу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение