У поездов, курсирующих между Петров Валом и Качалино, изменится расписание

Расписание пригородных поездов «Петров Вал — Качалино — Петров Вал» в Волгоградской области частично изменится с 25 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, изменения будут связаны с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне «Соломатино — Петров Вал» с 25 апреля по 9 мая.

Так, поезд №6806 «Петров Вал — Качалино» будет отправляться со станции «Петров Вал» в 14:09, т.е. на восемь минут раньше, и прибывать на конечную в 16:26.

Поезд №6809 «Качалино — Петров Вал» будет отправляться со станции «Качалино» в 08:47 и прибывать на конечную в 11:01, на пять минут позже.

Поезд №6813 «Качалино — Петров Вал» будет отправляться со станции «Качалино» в 17:55 и прибывать на конечную в 20:13, на семь минут позже.

Кроме того, с 26 апреля по 9 мая поезд № 6812 «Петров Вал — Качалино» будет отправляться со станции «Петров Вал» в 04:58, на восемь минут раньше, а прибывать на конечную в 07:17.