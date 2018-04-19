В Балтийске отметят День салаки

В Балтийске, самом западном городе России, 21 апреля отметят День салаки. Организаторы обещают концертную программу с театрализованным представлением, веселые конкурсы, рыбное меню в кафе, ярмарку и фестиваль морской песни.

Сейчас самый пик нереста салаки. В это время Балтийск становится местом массового посещения рыбаков со всей области. Поэтому и праздник решено проводить в это время года.

Программа праздника:

12.00. Театрализованное представление, подготовленное коллективами культурно-молодежного центра Балтийска, детской музыкальной школой и домом детского творчества «Каждая салака мечтает стать… ».12.15. Торжественная церемония открытия праздника. Подведение итогов фотоконкурса, конкурса детских рисунков и рецептов из салаки.12.30 — 15.00. Праздничная концертная и конкурсно-игровая программа.12.00-15.00. «От салаги — до салаки» (работа детской игровой площадки), шахматный турнир, мастер-классы, спортивные игры, рисование на асфальте, конкурс баек, фестиваль весенних напитков, фестиваль морской песни, выставки, катание на пони, гастрономическая ярмарка, уха и т. д.).