В Москве перед ЧМ-2018 откроется отель с банями народов мира

Гостиничный комплекс овальной формы с банями народов мира откроется на Самарской улице в Москве за месяц до начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). В нем будут представлены русская парная, японская о-фуро, норвежский холод, альпийская, фито-сауна, турецкий хамам и финская сауна.

Общая площадь комплекса составляет 76,1 тыс. квадратных метров. «Здание делится на подземную часть и наземную, состоящую из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. В подземной части расположен паркинг на 648 машино-мест», — отметили в пресс-службе.

Всего в гостинице будет представлено 380 номеров четырехзвездочной категории, их площадь составит от 29 до 77 квадратных метров. На последних двух этажах откроется ресторан, а на 33 этаже — устроены террасы с ограждающими стеклянными экранами. Также в здании разместят конференц-залы и переговорные, офисы, фитнес-центр со СПА-зоной.

Летом Москва примет 12 матчей Чемпионата мира. На «Стадионе Лужники» 14 июня состоится матч открытия с участием сборных России и Саудовской Аравии. Также на групповой стадии арена примет встречи Германия — Мексика (17 июня), Португалия — Марокко (20 июня) и Дания — Франция (26 июня). 1 июля в «Лужниках» состоится матч 1/8 финала, 11 июля — полуфинал, а 15 июля — финал.