В мэрии Омска допустили возможность передачи ФК «Иртыш» области

Мэрия Омска допускает возможность передачи футбольного клуба «Иртыш» Омской области, сообщает «Город55» со ссылкой на директора департамента города по делам молодежи, физкультуры и спорта Алексея Фадина

«Каких-то конкретных разговоров и встреч, а тем более решений, на эту тему не было. Как один из вариантов рассматриваемая информация возможна. Практика такая существует в разных субъектах. Есть и примеры, когда финансирование совместное, да. Наверное, чаще всего соотношение 70 к 30 — команда содержится из областного бюджета и частных источников. Команд, где финансируют город и внебюджетные источники, чуть поменьше. Мы вообще на сегодняшний день не исключаем никакие варианты», — сказал Фадина.

По его словам, в настоящее время создается рабочая группа, в которую войдут самые разные руководители — областные и городские, представители футбольной общественности и просто заинтересованные люди. Первой задачей группы будет рассмотрение возможных вариантов привлечения различных источников финансирования.