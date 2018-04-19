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В мэрии Омска допустили возможность передачи ФК «Иртыш» области
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В мэрии Омска допустили возможность передачи ФК «Иртыш» области 

Rambler News Service 1 час назад
Мэрия Омска допускает возможность передачи футбольного клуба «Иртыш» Омской области, сообщает «Город55» со ссылкой на директора департамента города по делам молодежи, физкультуры и спорта Алексея Фадина.
«Каких-то конкретных разговоров и встреч, а тем более решений, на эту тему не было. Как один из вариантов рассматриваемая информация возможна. Практика такая существует в разных субъектах. Есть и примеры, когда финансирование совместное, да. Наверное, чаще всего соотношение 70 к 30 — команда содержится из областного бюджета и частных источников. Команд, где финансируют город и внебюджетные источники, чуть поменьше. Мы вообще на сегодняшний день не исключаем никакие варианты», — сказал Фадина.
По его словам, в настоящее время создается рабочая группа, в которую войдут самые разные руководители — областные и городские, представители футбольной общественности и просто заинтересованные люди. Первой задачей группы будет рассмотрение возможных вариантов привлечения различных источников финансирования.
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