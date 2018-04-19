Тереза Йохауг: Положительный допинг-тест — моя личная ответственность. Горжусь тем, через что прошла

— Это были тяжелые месяцы и тяжелый год. Было много слез и неприятностей. Мне не хватало мотивации. В октябре мне казалось, что я больше не хочу заниматься спортом, но затем мой бойфренд поддержал меня.

Положительный допинг-тест — моя личная ответственность. Я взяла эту ответственность на себя и отбыла наказание.

Сейчас я улыбаюсь. Сегодня проснулась и почувствовала гордость от того, через что прошла, — цитирует Йохауг Expressen.

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) за использование допинга на 18 месяцев.

В сентябре 2016 года Йохауг сдала положительный допинг-тест на стероид клостебол. По словам спортсменки, он входил в состав крема для губ, который она использовала. После ряда судебных разбирательств в конце августа 2017 года CAS принял решение о 18-месячном отстранении Йохауг. Спортсменка настаивала на своей невиновности.