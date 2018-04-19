Нападающему «Тосно» Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожилия

В среду «Тосно» в гостевом матче одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России и вышел в финал турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был «Тосно» — 5:4. Погребняк получил травму в первом тайме и был заменен.

"Буквально только что Павел закончил медицинское обследование, клубный врач подтвердил мне, что по результатам МРТ у Погребняка совершенно точно диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. К сожалению по словам нашего врача придется делать операцию и футболисту придется пропустить остаток сезона. Есть небольшая надежда, что можно будет обойтись без оперативного вмешательства, но шансы на это минимальны", — сказал Матюшенко.

В финале Кубка России, который пройдет 9 мая в Волгограде, «Тосно» сыграет с курским «Авангардом», выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Победитель турнира получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.