«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену своему вингеру Усману Дембеле, который, проведя в клубе сезон, не смог стать полноправным игроком стартового состава команды.

Антони Мартиаля. Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 20-летним французом, «сине-гранатовые» предпримут попытки подписать его соотечественника из "Манчестер Юнайтед"

Отметим, что трансфер игрока «красных дьяволов» оценивается в 70 миллионов евро, тогда как Дембеле был приобретен у дортмундской «Боруссии» за сумму в 110 миллионов евро, которая может вырасти еще на 30 миллионов.