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«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле
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«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Каталонская «Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену своему вингеру Усману Дембеле, который, проведя в клубе сезон, не смог стать полноправным игроком стартового состава команды.
Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 20-летним французом, «сине-гранатовые» предпримут попытки подписать его соотечественника из "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.
Отметим, что трансфер игрока «красных дьяволов» оценивается в 70 миллионов евро, тогда как Дембеле был приобретен у дортмундской «Боруссии» за сумму в 110 миллионов евро, которая может вырасти еще на 30 миллионов.
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