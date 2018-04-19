Отличников втрое меньше, чем год назад: в Тюмени подвели итоги «Тотального диктанта»

Все 1300 сданных работ участников «Тотального диктанта», который тюменцы писали 14 апреля, уже проверены. Тем, кто был не против, выставили оценки по пятибальной шкале. Из всех участников этой акции грамотности местные организаторы традиционно поощрят отличников. Таковых оказалось в разы меньше, чем в прошлом году. Для сравнения: в 2017 году диктант написали 1700 тюменцев. Из них 178 человек получили оценку «отлично»— 50 горожанам из всех, кто написал диктант в этом году, мы поставили пятёрку. Думаем, что это цифра окончательная. Среди самых распространенных ошибок, которые допустили очень грамотные люди, — слитно написанное наречие «не спеша». Некоторых подвела «квашеННая» капуста. Ну и прилагательное «сомнамбулический» оказалось некоторым людям не знакомо. Поэтому приходилось читать и «сомномдвулический», и «сонно-амбулический». — рассказала куратор «Тотального диктанта» в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова . Она же заметила, что многие трудные слова почти все написали правильно: диалектный, элегантный, баллады и многие другие. — Самое трудное место в пунктуации — вот это: Тогда казалось [: / ‒] он питается не картофельным супом и квашеной капустой, а одними лишь балладами и гимнами. После «казалось» нужно было поставить двоеточие. Допустимо тире, но большинство пишущих восприняло «казалось» как вводное слово. Но в таком случае смысл текста разрушается, потому такой вариант не был принят экспертным советом. Если человек допустил ошибку только в этом месте, то он все равно получил «отлично», так как для получения пятёрки допустима одна пунктуационная ошибка, — уточнила эксперт. Посмотреть, как жители нашего города писали диктант, вы можете в нашем предыдущем материале. И прямо сейчас проверить свой уровень грамотности, пройдя пройти наш несложный тест. Вопросы в нём взяты из текстов «Тотального диктанта» прошлых лет.