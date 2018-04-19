Салах нацелился на рекорд Раша

Мохамед Салах хочет стать лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» в рамках одного сезона.

На текущий момент Салах имеет 40 забитых голов. Автором же клубного рекорда является Иан Раш , который в сезоне 1983/84 наколотил 47 голов.

"У меня есть шансы побить рекорд и стать номером один в «Ливерпуле». Это было бы чем-то выдающимся. Я буду очень счастлив, если смогу покорить это достижение. Я забил уже 40 голов и хочу продолжать забивать.

Всегда хорошо видеть своё имя рядом с легендами такого клуба, как «Ливерпуль». Я говорю себе: «Ты можешь стать номером 1. Почему бы и нет»?.

Я постараюсь побить рекорд, но я уже говорил, что команда состоит из 11 футболистов. Интересы команды выше моих собственных. Если у меня будет возможность отдать результативную передачу партнёру вместо того, чтобы забить самому, я сделаю это", — сказал Салах в интервью Premier League Productions.