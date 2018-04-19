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Салах нацелился на рекорд Раша
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Салах нацелился на рекорд Раша 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: ww.euro-football.ru
Мохамед Салах хочет стать лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» в рамках одного сезона.
На текущий момент Салах имеет 40 забитых голов. Автором же клубного рекорда является Иан Раш, который в сезоне 1983/84 наколотил 47 голов.
"У меня есть шансы побить рекорд и стать номером один в «Ливерпуле». Это было бы чем-то выдающимся. Я буду очень счастлив, если смогу покорить это достижение. Я забил уже 40 голов и хочу продолжать забивать.
Всегда хорошо видеть своё имя рядом с легендами такого клуба, как «Ливерпуль». Я говорю себе: «Ты можешь стать номером 1. Почему бы и нет»?.
Я постараюсь побить рекорд, но я уже говорил, что команда состоит из 11 футболистов. Интересы команды выше моих собственных. Если у меня будет возможность отдать результативную передачу партнёру вместо того, чтобы забить самому, я сделаю это", — сказал Салах в интервью Premier League Productions.
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