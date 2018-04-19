Ярославские спасатели болгаркой сняли шайбу от подшипника с пальца подростка

Вчера вечером спасателей вызвали в одну из квартир Ярославля.

Подросток надел на безымянный палец шайбу от подшипника, а снять её не смог. Три часа вся семья мальчика пыталась освободить его палец, но безрезультатно — пришлось обращаться за помощью.

— Так как шайба оказалась достаточно толстой, теми методами, которыми снимают кольцо, её снять не удалось, — рассказали в центре гражданской защиты по Ярославской области. — Пришлось использовать болгарку.

Чтобы не повредить палец, под шайбу просунули металлическую пластину и аккуратно распилили шайбу.

После освобождения спасатели сказали подростку, как снять отёк, и пожелали ему больше не экспериментировать с подшипниками.

Недавно спасателям пришлось освобождать от наручников молодожёнов. В знак любви пара сковала руки, а освободиться не смогла.