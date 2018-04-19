В парламенте Киргизии расширяется правящая коалиция

После отставки правительства Киргизии действующая коалиция большинства в парламенте не распалась, а расширяется. Об этом руководители трёх фракций коалиции на встрече доложили президенту Сооронбаю Жээнбекову, сообщают местные информагентства.

Они информировали главу государства, что рассмотрели и одобрили предложение о вхождение в коалицию фракции партии «Республика-Ата-Журт» , имеющей в парламенте 28 депутатов.

Официальное оформление расширения коалиции запланировано на пятницу. Если всё пойдет по плану, то лидеры обновлённой коалиции должны в кратчайшие сроки выдвинуть кандидатуру премьер-министра. В парламентской оппозиции останутся две фракции — «Онугуу-Прогресс» и « Ата Мекен ».

Президент Жээнбеков подписал в четверг указ об отставке правительства Сапара Исакова. Главным претендентом на пост премьер-министра называют руководителя аппарата президента страны Мухаммедкалыя Абылгазиева.