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В парламенте Киргизии расширяется правящая коалиция
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В парламенте Киргизии расширяется правящая коалиция 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
После отставки правительства Киргизии действующая коалиция большинства в парламенте не распалась, а расширяется. Об этом руководители трёх фракций коалиции на встрече доложили президенту Сооронбаю Жээнбекову, сообщают местные информагентства.
«Стабильная работа правящей коалиции в парламенте обеспечивает стабильность развития государства», — подчеркнул президент, принимая лидеров фракций Социал-демократической партии — Ису Омуркулова, партии «Киргизстан» — Алмазбека Баатырбекова и партии «Бир Бол» — Алтынбека Сулайманова.
Они информировали главу государства, что рассмотрели и одобрили предложение о вхождение в коалицию фракции партии «Республика-Ата-Журт», имеющей в парламенте 28 депутатов.
Официальное оформление расширения коалиции запланировано на пятницу. Если всё пойдет по плану, то лидеры обновлённой коалиции должны в кратчайшие сроки выдвинуть кандидатуру премьер-министра. В парламентской оппозиции останутся две фракции — «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен».
Президент Жээнбеков подписал в четверг указ об отставке правительства Сапара Исакова. Главным претендентом на пост премьер-министра называют руководителя аппарата президента страны Мухаммедкалыя Абылгазиева.
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