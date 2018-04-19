«Давайте уже начинать работать!» Кобылкин потребовал от мэров решить проблемы бродячих собак

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня, 19 апреля, провел совет глав муниципалитетов. Особое внимание глава региона обратил на ситуацию с бродячими собаками. В прошлом году в округе от укусов собак пострадало более 1200 человек. Губернатор отметил, что на отлов собак муниципалитетам выделяются средства, однако этого, видимо, недостаточно.

«Вы должны понять, что вся тема, которая связана с укусами — это очень резонансные преступления. И преступника там не посадить. Преступник тут один — это власть, это мы с вами. Чтобы мы не объясняли. Мы с вами отвечать будем всегда. Поэтому вопрос прошу быстро решить», — обратился Дмитрий Кобылкин к главам муниципалитетов.

Еще одна тема, которая поднималась на совещании — вакцинация оленей против сибирской язвы. По словам руководителя службы ветеринарии ЯНАО Александра Листишенко, многие оленеводы уклоняются от профилактики, поскольку считают, что при вакцинации власти хотят посчитать оленей и забрать их, в частности, такая ситуация характерна для Тазовского района.

Дмитрий Кобылкин еще раз напомнил главам муниципалитетов об опасности, которую несет в себе сибирская язва и о необходимости убеждать население не отказываться от профилактики: «Это бактерия, с которой мы не можем справится своими силами? Что нам, к американцам обращаться придется? Давайте уже начинать работать!»

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО