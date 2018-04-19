Необычные события недели в спорте

Британские СМИ предупредили желающих посетить ЧМ по футболу в России об «опасности нападения фанаток», чешский арбитр изобразил нападение баскетболиста, а российская модель запустила необычный флешмоб в Instragram. Кроме того, пять камерунских спортсменов «дезертировали» на Играх Содружества, а хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин купил у форварда сборной России Ильи Ковальчука подаренный за победу на Олимпиаде в Пхёнчхане автомобиль. Об этих и других околоспортивных событиях — в материале RT.

Новый логотип РФПЛ

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) анонсировала проведение ребрендинга. Как следствие, изменению подвергся и логотип. Основным элементом обновлённой эмблемы стал медведь. Разработкой занималась студия Артемия Лебедева

Примечательно, что очень похожий логотип использует один из московских барбершопов. Представители парикмахерской сразу заявили о сходстве.

«Считаем, что представленный новый логотип РФПЛ очень похож на наш. Свой логотип мы разрабатывали сами. Студия Артемия Лебедева к нему отношения не имеет. Пока больше никак не можем прокомментировать эту ситуацию», — приводит «Чемпионат» заявления барбершопа.

Сюрприз от болельщика

Забавный эпизод произошёл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Во время встречи с воронежским «Факелом» главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян лицом к лицу столкнулся с живым петухом. Его на игру принёс болельщик владивостокской команды, после чего бросил в сторону скамейки коллектива. К сожалению фаната, наставнику это не понравилось. Он оказался разочарован таким сюрпризом и назвал ситуацию безобразной.

«У меня телефон завален видео и сообщениями с реальными людьми, которые мне угрожают. Один до такой степени обнаглел, что сегодня организовал безобразие с петухом. Он за это на 15 суток сядет. Это бывший лидер группировки, который переехал в Санкт-Петербург. Он всем этим руководит, он шлёт внаглую сообщения с оскорблениями и угрозами», — приводит слова Григоряна Sport24.

Просмотр матча со скамейки запасных

Болельщик донецкого «Шахтёра» Александр Таран решил привлечь внимание футболистов любимого коллектива другим способом. Молодой человек заплатил около 50 тыс. рублей и получил возможность посмотреть игру команды с киевским «Динамо» прямо со скамейки запасных. Более того, фанат имел шанс пожить вместе со своими кумирами в одном отеле, поприсутствовать на предматчевой прогулке, а также посетить раздевалку клуба.

В честь футболиста

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил тоже старается быть ближе к поклонникам. Индийская семейная пара — Инзамаму Уль-Хаку и Фиде Санам — назвала новорождённого ребёнка именем немецкого хавбека. Тот подобное событие пропустить не смог.

«Великая честь быть вдохновением в выборе имени для ребёнка. Посылаю наилучшие пожелания в Индию для Мехда Озила», — написал полузащитник на своей официальной странице в Twitter.

Удачная ошибка

Порой футбол приносит не только радость, но и неожиданный капитал. Любитель футбола из Ямайки составил «экспресс» из пяти матчей на сумму $1 тыс. Он выбрал четыре игры английского Чемпионшипа, а также ответную встречу четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной».

Примечательно, что фанат прогнозировал победу испанской команды, однако оператор по ошибке поставил на успех римлян. В итоге оплошность работника букмекерской конторы принесла болельщику выигрыш в $52 624.

Намёки от «Ромы»

Радость и эйфорию после исторического достижения не побоялись скрывать и представители «Ромы». Пока президент итальянского клуба Джеймс Паллотта праздновал победу, купаясь в одном из фонтанов Рима, пресс-служба «джаллоросси» не постеснялась намекнуть на то, что выход в полуфинал Лиги чемпионов положительно скажется на увеличении рождаемости в Вечном городе. В официальном Twitter клуба был опубликован подарочный детский набор из магазина с сообщением: «Возможно, мы продадим что-нибудь из этих вещей через девять месяцев».

Оптимальный размер груди

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко раскрыла ещё одну пикантную тему, заявив, что не разделяет желание многих девушек обладать большой грудью. По её мнению, оптимальный размер бюста у прыгуньи в высоту должен быть не сильно большим.

«Представляю, как с ними буду прыгать. Поэтому, думаю, максимум второй. Когда у девушки большая грудь, то она и сама по себе немаленькая», — заявила Левченко.

Трудности из-за роста

Высокий рост для девушки иногда может стать проблемой. Особенно если она не баскетболистка. Такого мнения придерживается модель Мария Миногарова , которая запустила флешмоб в Instragram, привлекающий внимание к данной проблеме.

«Каждый день, в любом месте, в любое время, если ты девочка и твой рост около 180 сантиметров, каждый человек считает своим долгом спросить: «Девушка, а вы не баскетболистка?» Дальше идёт волейбол, на третьем месте — вопрос про модель. Поэтому хештег #янебаскетболистка родился сам собой».

Спустя несколько дней модель решила изменить хэштег, чтобы не обижать представителей «лучшей игры на свете с мячом».

«Наш новый тег — #явышеэтого — более толерантный к групповым видам спорта. Хотя старый, конечно, был супер», — написала Миногарова.

Арбитр-актёр

Симуляция является одной из главных проблем мирового спорта. В каждом матче спортсмены прибегают к различного рода уловкам, лишь бы выпросить у арбитра лишний штрафной, фол или жёлтую карточку для соперника. Однако иногда в подобных эпизодах оказываются замешаны не только игроки, но и судьи.

Так, чудеса актёрской игры продемонстрировал Станислав Кучера, который обслуживал матч плей-офф чемпионата Чехии «Опава» — «Оломучко». Эпизод произошёл во второй четверти, когда между ним и игроком гостей Дарко Кохадаревичем разгорелся конфликт. Баскетболист оказался недоволен решением судьи и что-то нервно ему выговаривал. В ответ арбитр изобразил контакт и рухнул на паркет. Встреча была ненадолго остановлена.

Страх пловца

Британский прыгун в воду Том Дэйли высоких баскетболистов не боится. Зато он опасается ехать в Россию на этап Мировой серии.

«Поездка в Россию может быть страшной — придётся соревноваться перед толпами, которые знают, что у меня есть муж. С такими вещами надо столкнуться лицом к лицу и попытаться их изменить», — сказал Дэйли.

Боевые фанатки

По мнению британских СМИ, опасность для желающих посетить спортивные мероприятия в России представляют не только болельщики-мужчины, но и девушки. Издание Express предупредило о возможных «нападениях российских фанаток» на иностранных гостей во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Поводом для этого послужил ролик, на котором две группы девушек дерутся между собой. Автор статьи расценил данное видео как запись подготовки к дракам с английскими фанатами, которые приедут на мундиаль.

Уход под лёд Как показывает недавний случай перед матчем РФПЛ между «Уралом» «Спартаком» , российские болельщики представляют опасность не столько для иностранных гостей, сколько для самих себя. Во время файер-шоу перед игрой один из фанатов московской команды пошёл по льду к середине реки и провалился. Ему на помощь поспешили трое человек, которые также упали в воду. Вскоре они выбрались на берег, а их любимая команда в этот день проиграла 1:2.

Стильная статуя

В США поклонники «Вегас Голден Найтс» также решили повеселиться перед матчем любимой команды в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз». Болельщики облачили в форму клуба Статую Свободы в Лас-Вегасе. Примечательно, что для этого фанаты проделали огромную работу. На изготовление 8,5-метровой майки «рыцарей» ушло четыре дня.

Кубок Стэнли для пострадавших хоккеистов

Десять дней назад весь мир был потрясён трагедией, которая случилась с хоккеистами молодёжного клуба «Гумбольдт Бронкос». Автобус с командой столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 16 человек, а остальные попали в больницу с различными травмами. Чтобы поддержать переживших кошмар юных спортсменов, руководство НХЛ распорядилось привезти им Кубок Стэнли.

Том Страшницки, чей сын Райан получил тяжёлые травмы, рассказал, что юный атлет был очень удивлён, когда увидел трофей. Однако Райан не пожелал прикасаться к заветной чаше, пока не выиграет её сам.

Автомобиль на благотворительность

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Илья Ковальчук также занимаются благотворительностью. Так, форвард «Коламбус Блю Джекетс» приобрёл у соотечественника автомобиль, который тот получил в подарок за победу на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Вырученные средства в размере 7,1 млн рублей будут направлены на благотворительность.

Новая работа для Лунёва

Не отказываются участвовать в благотворительных акциях и российские футболисты. Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв поработал водителем маршрутного такси в рамках совместной акции клуба и «Русфонда». Во время поездки вратарь ответил на вопросы пассажиров и вручил участникам акции билеты на ближайший домашний матч команды против «Анжи».

По условиям акции Лунёв дал обещание поработать в одной из петербургских маршруток, если болельщики соберут более 527 тыс. рублей, необходимых для лечения Вики Сенцовой. Ребёнок родился со множественными пороками рук и ног. В итоге было собрано 1 162 368 рублей.

Такие разные

Необычную благотворительную акцию провели футболисты итальянского футбольного клуба «Удинезе». Десять полевых игроков команды вышли на матч 31-го тура Серии А с «Лацио» в разных комплектах формы, в которых команда играла на протяжении последних десяти лет. После встречи состоялся аукцион, на котором эти предметы одежды ушли с молотка. Все вырученные средства пошли на благотворительность.

Побег из команды

Тем временем в Австралии пятеро камерунских спортсменов решили не принимать участие в Играх Содружества и сбежали из расположения сборной. Представители африканской делегации обратились в полицию — в настоящий момент проходит поиск «дезертиров». Сообщается, что атлеты имеют право свободно перемещаться по стране до истечения срока действия виз, что произойдёт в середине мая.

Ультрамарафон в Калмыкии

Возможно, камерунские спортсмены решили совершить по Австралии незабываемое продолжительное путешествие, как это делает российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин . Он пересёк Калмыкию по крайним географическим точкам с севера на юг за 7 суток 10 часов 48 минут со средним темпом 77 км/сутки. Общая продолжительность пути Ерохина составила 574 км.

Поход по Лапландии на лыжах

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен тоже времени даром не теряла и отправилась в поход по Лапландии на лыжах. По завершении своего путешествия обладательница «Большого хрустального глобуса» поделилась положительными впечатлениями.

«Лыжный день — поход от Юлляса до Леви. Получила удовольствие от своего самого длинного лыжного тура в 72 км», — написала спортсменка.

Участие в «Евровидении»