Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечного

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантары

Испанская пресса оценивает возможность перехода 27-летнего хавбека чемпионов Германии в стан «горожан» весьма высоко, так как помимо желания наставника английского клуба заполучить своего бывшего подопечного присутствует заинтересованность в этом трансфере и самого футболиста.

В нынешнем сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за «Баварию».