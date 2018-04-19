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Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечного
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Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечного 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантары.
Испанская пресса оценивает возможность перехода 27-летнего хавбека чемпионов Германии в стан «горожан» весьма высоко, так как помимо желания наставника английского клуба заполучить своего бывшего подопечного присутствует заинтересованность в этом трансфере и самого футболиста.
В нынешнем сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за «Баварию».
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