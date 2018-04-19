В СФ обсудили проблемы развития спорта для людей с инвалидностью

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Теме вовлечения людей с инвалидностью в спорт был посвящен семинар-совещание «Адаптивная физическая культура и спорт: организация и проведение практических занятий и тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья», который прошел в Москве в Совете Федерации РФ . Как сообщили в благотворительном фонде «Спорт для жизни», инициатором дискуссии стал Добровольный физкультурный союз.

Люди с инвалидностью составляют около 10% населения земного шара. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения . В России цифра составляет чуть более 12,1 миллиона человек. Однако на сегодняшний день, по статистике, 89% людей с инвалидностью не способны вести активный образ жизни по разным причинам, лишь 5% занимаются активными видами физической активности и спортом.

Участники дискуссии обсудили успешные региональные проекты и практики социальной и физической реабилитации, выдвинули предложения по совершенствованию работы, которая была бы направлена на то, чтобы люди с инвалидностью вовлекались в физкультуру и спорт и тем самым восстанавливали физические возможности, адаптировались психологически и социально.

Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, заместитель председателя совета при председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Андрей Кутепов отметил, что тема вовлечения людей с инвалидностью в спорт затрагивает большую часть общества: «Помимо самого человека, который по тем или иным причинам стал инвалидом, есть его близкие, родственники, друзья, неравнодушные спортсмены, политики, волонтеры. Маломобильное население — это часть нашего общества, 12,5 миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья».

Глава Добровольного физкультурного союза, депутат и спортсменка Ирина Слуцкая напомнила, что сегодня для многих людей с инвалидностью адаптивная физическая культура становится единственным способом разорвать замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира.

"Поле для деятельности огромное, — замечает участник встречи, директор фонда «Спорт для жизни» Анастасия Плетминцева. — Важно все систематизировать и принимать совместные правильные решения. Нужно объединяться власти, некоммерческим организациям и бизнесу, теоретикам с практиками. Стоит брать пример с регионов, где активно развиваются практики вовлечения людей с инвалидностью в физкультуру и спорт". Семинар прошел в рамках всероссийского социального проекта «Мы есть!», инициированного Добровольным физкультурным союзом в 2018 году. Основная цель проекта — улучшение условий для достижения максимальной физической, психологической, социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством реализации комплекса мероприятий по внедрению успешных технологий, средств и методов реабилитации в регионах Российской Федерации.

В рамках будущих семинаров-дискуссий участники встречи планируют выработать практические решения, направленные на реализацию возможностей людей с особенностями здоровья, живущих в разных регионах страны, заниматься физкультурой и спортом.