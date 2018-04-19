Юрченко: В пяти случаях из шести я знал, куда спартаковцы будут бить пенальти

— В серии вы отразили удары Глушакова и Фернандо. Изучали, как они исполняют 11-метровые?

— На самом деле мне ребята подсказывали, кто из соперников в какую сторону будет бить. Из шести спартаковских пенальти они угадали пять. Только с Дмитрием Комбаровым промахнулись. Поэтому мне было несложно.

Напомним, что в полуфинале Кубка России команда «Тосно» в серии послематчевых пенальти обыграла московский «Спартак» и вышла в финал Кубка. Финальный матч пройдет на новом стадионе в Волгограде 9 мая, соперником «Тосно» стал другой сенсационный финалист — курский «Авангард»