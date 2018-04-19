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Юрченко: В пяти случаях из шести я знал, куда спартаковцы будут бить пенальти
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Юрченко: В пяти случаях из шести я знал, куда спартаковцы будут бить пенальти 

Советский спорт 1 час назад
В интервью "Советскому спорту" авратарь «Тосно» Давид Юрченко рассказал, как ему удалось победить "Спартак" в послематчевой серии пенальти.
— В серии вы отразили удары Глушакова и Фернандо. Изучали, как они исполняют 11-метровые?
— На самом деле мне ребята подсказывали, кто из соперников в какую сторону будет бить. Из шести спартаковских пенальти они угадали пять. Только с Дмитрием Комбаровым промахнулись. Поэтому мне было несложно.
Напомним, что в полуфинале Кубка России команда «Тосно» в серии послематчевых пенальти обыграла московский «Спартак» и вышла в финал Кубка. Финальный матч пройдет на новом стадионе в Волгограде 9 мая, соперником «Тосно» стал другой сенсационный финалист — курский «Авангард»
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