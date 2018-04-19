Спортивный забег в День Победы состоится в Замоскворечье

Спортивный праздник «Дороги Победы», в рамках которого организуют традиционный забег, пройдет в Замоскворечье. Всех желающих принять участие ждут 9 мая.

— Дистанция составляет 1 418 метров. Победителей определят в десяти возрастных категориях, — сообщили в пресс-релизе администрации муниципального округа Замоскворечье.

Те, кто занял первые места, получат кубки и призы, а всем участникам вручат футболки с логотипом праздника.

Организаторами праздника станут управа района Замоскворечье, Спортивно-досуговый центр «Спорт Плюс».

Регистрация начнется в 09:30 и продлится полтора часа.

Желающих испытать свои силы ждут в 11:15 по адресу: улица Бахрушина, дом 24.