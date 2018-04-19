Число подделок денежных знаков в Москве и Подмосковье с начала года снизилось на 7,2%

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Число поддельных российских денежных знаков, выявленных в Москве и Подмосковье в I квартале 2018 года, сократилось на 7,2% по сравнению с последним кварталом минувшего года, говорится в сообщении главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Всего в московском регионе было обнаружено 3 992 подделки. Ранее Банк России раскрыл статистику по обнаружению поддельных рублей в целом по стране: число подделок в январе-марте 2018 года составило 8 тыс. 418 штук. Таким образом, на Москву и Подмосковье пришлось более 47% от всех выявленных фальшивок.

Самой популярной у фальшивомонетчиков банкнотой в московском регионе стала купюра номиналом 5 тыс. рублей. Всего было обнаружено 2 тыс. 649 поддельных банкнот, что на 181 шт. меньше, чем кварталом ранее. Количество обнаруженных фальшивок других номиналов также уменьшилось. Так, выявленных поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей стало меньше на 113 шт. — их обнаружили 1 тыс. 299 шт. Подделок номиналом 500 рублей было выявлено всего 32 шт. Это на 14 шт. меньше, чем кварталом ранее.

Кроме того, было обнаружено 670 поддельных денежных знаков иностранных государств. По этому показателю московский регион также стал лидером: в целом по России было выявлено 869 фальшивых иностранных банкнот. При этом наиболее часто подделывался доллар США: обнаружено 629 фальшивок. Также выявлены 40 шт. фальшивых евро и одна поддельная банкнота китайского юаня.