Кирьос: у меня диагностирвали воспаление локтевого нерва

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что в ближайшее время не сможеть участвовать в турнирах из-за проблем с локтем.

«После возвращения в Австралию я провёл консультацию с врачами. Они диагностировали у меня воспаление локтевого нерва. Врачи рекомендовали перестать играть через боль. После долгих переговоров и размышлений я согласился на инъекцию кортикостероидов, чтобы избавиться от боли и воспаления.

В ближайший месяц мне нужно заниматься укреплением локтевого сустава для максимального восстановления и успешного выступления на турнирах. Мне нужно быть полностью уверенным в своём локте на момент возвращения", — написал Кирьос в своём «инстаграме».