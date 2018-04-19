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Кирьос: у меня диагностирвали воспаление локтевого нерва
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Кирьос: у меня диагностирвали воспаление локтевого нерва 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что в ближайшее время не сможеть участвовать в турнирах из-за проблем с локтем.
«После возвращения в Австралию я провёл консультацию с врачами. Они диагностировали у меня воспаление локтевого нерва. Врачи рекомендовали перестать играть через боль. После долгих переговоров и размышлений я согласился на инъекцию кортикостероидов, чтобы избавиться от боли и воспаления.
В ближайший месяц мне нужно заниматься укреплением локтевого сустава для максимального восстановления и успешного выступления на турнирах. Мне нужно быть полностью уверенным в своём локте на момент возвращения", — написал Кирьос в своём «инстаграме».
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