Арена главных матчей

До старта чемпионата мира по футболу осталось меньше двух месяцев. В Москве уже заработал Центр по размещению туристов и болельщиков. «МВ» рассказывает о готовности столицы к мундиалю.

Доедем без пробок

Транспортную систему города заранее подготовили к наплыву туристов. Центр организации дорожного движения прогнозирует затруднения лишь вблизи стадионов «Лужники» и «Спартак»

Специально к чемпионату на дорогах установят дополнительные светофоры.

Обновленные схемы метро, на которых отметят главные спортивные объекты, помогут иностранным болельщикам быстрее ориентироваться.

От стадиона…

Спортивные объекты столицы сегодня ни в чем не уступят европейским стадионам.

— Стадион «Спартак» работает несколько лет, он прошел испытания, на нем прошли матчи Кубка Конфедераций, — отметил глава Департамента спорта и туризма Николай Гуляев

А обновленные «Лужники», по его словам, это арена нового поколения, готовая к крупнейшим мировым турнирам.

…до отеля

Размещать болельщиков будут только в гостиницах, прошедших классификацию. Для проживания доступны 1183 отеля, на время чемпионата мира уже забронировано более двух третей номеров. Власти города регулярно проверяют уровень цен, устанавливаемый отелями и гостиницами и пресекают факты завышения.

По словам Гуляева, опыт борьбы с отелями-спекулянтами был выработан еще в ходе Кубка Конфедераций.

ЕСТЬ БИЛЕТИК?

Третий этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу стартовал вчера в 12:00. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола. Третий этап продлится до завершения чемпионата мира 15 июля. Билеты продаются в порядке живой очереди.

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