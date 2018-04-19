Видео спасения застрявшего в бетонной плите кота-пухляша растрогало Сеть

Котика, застрявшего в отверстии бетонной плиты, удалось спасти в Караганде. Пользователи удивились зачем и, главное, как животное туда забралось.

Видеозапись освобождения кота появилась в Instagram спасательной службы. Несчастное животное едва могло высунуть наружу часть головы. Спасатели расколотили плиту, освободили передние лапы кота, а затем вытащили его полностью.

В Сети весь процесс освобождения сравнили с родами. Пользователи похвалили добрых спасателей и признались, что, глядя видео, не могли сдержать слез.