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Видео спасения застрявшего в бетонной плите кота-пухляша растрогало Сеть
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Видео спасения застрявшего в бетонной плите кота-пухляша растрогало Сеть 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Котика, застрявшего в отверстии бетонной плиты, удалось спасти в Караганде. Пользователи удивились зачем и, главное, как животное туда забралось.
Видеозапись освобождения кота появилась в Instagram спасательной службы. Несчастное животное едва могло высунуть наружу часть головы. Спасатели расколотили плиту, освободили передние лапы кота, а затем вытащили его полностью.
В Сети весь процесс освобождения сравнили с родами. Пользователи похвалили добрых спасателей и признались, что, глядя видео, не могли сдержать слез.
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