Как в «Порт Севкабель» и промышленной Гавани появился клуб «КПД»?

Мы продолжаем отвечать на волнующий всех вопрос, где же потанцевать в Петербурге. В новом выпуске — клуб «КПД» с видом на Финский залив, расположившийся в «Порт Севкабель», самом модном кластере Васильевского острова. Клуб стал идеологическим преемником «DOT» — заведения в промышленной Гавани, которое славилось затяжными техно-вечеринками по 30 часов, а также феноменальным видом на Финский залив и Вантовый мост. Воспоминание о нем по-прежнему зашифровано в аббревиатуре: «КПД» — это не мера эффективности из физики, а «Культурное пространство DOT». Костяк команды при этом не менялся — за ночную программу отвечает объединение Tekstil Music: диджеи Денис Шубин Петр Ульянов и Артур Катаев. Сохранив дислокацию на Кожевенной линии, клуб переехал в востребованный электронной индустрией «Порт Севкабель» — здесь проходили и фестиваль MediaSpank, и вечеринка OFF от команды Roots United, и даже лайв-стрим от Boiler Room.

Новый адрес пошел «КПД» на пользу — его уровень из «сделай сам»-площадки с граффити поверх кирпичных стен заметно вырос: навигация и звук стали продуманнее. Сам проект переориентировался в концертное пространство, демократичное и открытое для разных промоутеров: от групп «Электрофорез» и ShortParis до более стандартных хауса и техно, а также психоделик-, транс— и драм-энд-бейс-ивентов. Здесь играют все знакомые лица — участница первых ленинградских рейвов Лена Попова, номинант на «ТОП 50» Иван Логос и его соратники по m_division, представители формации Tochka Sborki, а также резиденты — основатели клуба.

Петр Ульянов

В «КПД» переосмыслен опыт, который команда Tekstil Music получила в DOT. Мы ставили своей задачей уйти от DIY-концепции в интерьере и организации работы площадки. За 15 месяцев функционирования прошлого клуба надоели ненормированный режим и неформальные рабочие отношения. Для нашей команды и меня лично проект стал новым уровнем качества создания ивент-пространства. На старте некоторые технические нюансы не позволили запуститься на 100% запланированной мощности, но в будущем мы ожидаем много музыки, коллабораций и мероприятий».