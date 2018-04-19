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Глава Минсельхозпрода Подмосковья примет участие в Х Молочной Олимпиаде в Сочи
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Глава Минсельхозпрода Подмосковья примет участие в Х Молочной Олимпиаде в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин станет спикером Х Молочной Олимпиады. В этом году она будет проходить в Сочи с 20 по 24 мая.
Выступление Андрея Разина запланировано в рамках Молочного Форума российских регионов. В своем докладе он представит опыт создания в Подмосковье — первого в России сырного кластера.
Также площадками Х Молочной Олимпиады станут VI Летний молочный Саммит, IV Международный сырный форум, Форум молочных инноваций, секция «
Научно-практические
аспекты переработки молока различных видов сельскохозяйственных животных», трейдерская секция, круглый стол «Молочники в защиту молока», секция успешный фермер, секция «Школьное молоко».
Молочная Олимпиада — международное мероприятие, которое, по оценке организаторов, планирует объединить порядка 400 участников молочной индустрии.
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