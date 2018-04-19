Глава Минсельхозпрода Подмосковья примет участие в Х Молочной Олимпиаде в Сочи

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин станет спикером Х Молочной Олимпиады. В этом году она будет проходить в Сочи с 20 по 24 мая.

Выступление Андрея Разина запланировано в рамках Молочного Форума российских регионов. В своем докладе он представит опыт создания в Подмосковье — первого в России сырного кластера.

Также площадками Х Молочной Олимпиады станут VI Летний молочный Саммит, IV Международный сырный форум, Форум молочных инноваций, секция «

Научно-практические

аспекты переработки молока различных видов сельскохозяйственных животных», трейдерская секция, круглый стол «Молочники в защиту молока», секция успешный фермер, секция «Школьное молоко».

Молочная Олимпиада — международное мероприятие, которое, по оценке организаторов, планирует объединить порядка 400 участников молочной индустрии.