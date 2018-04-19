Опыт Подмосковья по развитию индустрии сырного производства представят в Сочи

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин станет спикером Х Молочной Олимпиады, которая пройдет в Сочи с 20 по 24 мая, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

«Выступление Андрея Разина запланировано в рамках молочного форума российских регионов. В своем докладе министр представит опыт создания в Подмосковье первого в России сырного кластера», — говорится в сообщении.

Молочная Олимпиада — международное мероприятие, которое планирует объединить порядка 400 участников молочной индустрии.

Кроме форума российских регионов площадками Олимпиады станут VI Летний молочный саммит, IV международный сырный форум, форум молочных инноваций, секция «Научно-практические аспекты переработки молока различных видов сельскохозяйственных животных», трейдерская секция, круглый стол «Молочники в защиту молока», секция успешный фермер и «Школьное молоко».