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В Нягани суд обязал директора института отдать долги по зарплате
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В Нягани суд обязал директора института отдать долги по зарплате 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Мировой няганский суд признал виновным руководителя ЗАО «Приобский научно-исследовательский проектный институт месторождений нефти» в том, что полгода не платил зарплату 22 сотрудникам. За 6 месяцев долг по зарплатам составил больше 2-х млн рублей.
По версии следствия директор исследовательского института не платил зарплату работникам с июня по ноябрь 2017 года, хотя финансовых проблем у предприятия не было.
В результате судебной тяжбы директор погасил долги по зарплате, а так же суд обязал его заплатить штраф в 100 тыс. рублей.
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