В Нягани суд обязал директора института отдать долги по зарплате

Мировой няганский суд признал виновным руководителя ЗАО «Приобский научно-исследовательский проектный институт месторождений нефти» в том, что полгода не платил зарплату 22 сотрудникам. За 6 месяцев долг по зарплатам составил больше 2-х млн рублей.

По версии следствия директор исследовательского института не платил зарплату работникам с июня по ноябрь 2017 года, хотя финансовых проблем у предприятия не было.

В результате судебной тяжбы директор погасил долги по зарплате, а так же суд обязал его заплатить штраф в 100 тыс. рублей.