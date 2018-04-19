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СК РФ учредит специальные призы на российском этапе ЧМ по мотокроссу
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СК РФ учредит специальные призы на российском этапе ЧМ по мотокроссу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ вручит специальные призы лучшему тренеру и спортсмену на российском этапе чемпионата мира по мотокроссу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.
Российский этап чемпионата мира по мотокроссу — MXGP of Russia 2018 пройдет 30 апреля и 1 мая на трассе спортивно— технического комплекса ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край).
"На российском этапе чемпионата мира будут учреждены специальные призы от Следственного комитета. Мотоциклетный спорт у нас всегда курировался Наркоматом внутренних дел (НКВД), — сказал Джеус. — Призы получат лучший тренер и лучший спортсмен".
Чемпионат мира по мотокроссу MXGP — ведущая мировая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира.
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