СК РФ учредит специальные призы на российском этапе ЧМ по мотокроссу

Российский этап чемпионата мира по мотокроссу — MXGP of Russia 2018 пройдет 30 апреля и 1 мая на трассе спортивно— технического комплекса ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край).

"На российском этапе чемпионата мира будут учреждены специальные призы от Следственного комитета. Мотоциклетный спорт у нас всегда курировался Наркоматом внутренних дел (НКВД), — сказал Джеус. — Призы получат лучший тренер и лучший спортсмен".

Чемпионат мира по мотокроссу MXGP — ведущая мировая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира.