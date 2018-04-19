Дайнис Дукурс: Мартинс не собирается завершать карьеру

Тренер и отец знаменитых латвийских скелетонистов в интервью «Советскому спорту» опроверг информацию о завершении карьеры его сыном Мартинсом.

— Сразу после Олимпиады появилась информация, что Мартинс завершил карьеру, затем — что не завершил. Как на самом деле? — Не знаю, откуда такая информация появилась. Видимо, кто-то забежал впереди паровоза. Мартинс такого не говорил, карьеру он завершать не собирается. Мы вернулись домой после Игр в Пхенчхане очень злые на себя. Мартинс и Томасс сделали больше ста заездов, мы разобрали все свои ошибки. Нашли причину, где нас подвело оборудование. В новом сезоне намерены дать жесткий бой всем конкурентам — на ЧМ и Кубке мира. Пока не готов сказать, докатаемся ли мы до следующей Олимпиады. Это будет зависеть, от самочувствия ребят.