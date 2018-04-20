Ещё
Тренер Дукурс заявил, что Зубков во главе федерации — это как педофил в роли директора детского дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Дукурс заявил, что Зубков во главе федерации — это как педофил в роли директора детского дома 

RT на русском 15 минут назад
Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс жёстко высказался в адрес руководителя Федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова в связи с допинг скандалом вокруг Игр-2014 в Сочи.
«Я и многие другие считают, что будет неправильно, если в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с правом голоса будет участвовать Зубков, который дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. При этом он продолжает руководить федерацией. Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома», — приводит слова Дукурса «Советский спорт».
Он подчеркнул, что ничего не имеет против российских спортсменов и специалистов, но считает ненормальным когда национальную федерацию возглавляет человек, замешанный в допинг-скандале, при этом отметив что до публикации доклада Ричарда Макларена имел нормальные взаимоотношения с Зубковым.
«Но когда я прочитал, что творилось в российском спорте, мне стало обидно, и я перестал общаться с Зубковым. Представители ведущих федераций заранее подготовят документ и направят его руководству IBSF. В нем будет сказано, что мы против участия Зубкова в конгрессе» — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что федерация не стала оценивать выступление российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2017/18.
RT на русском: последние новости
Воробьёв: главная проблема в том, что нельзя делать своих ошибок на этом уровне «Балтика» одержала победу в первом матче на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде Президент РФПЛ прокомментировал возможность проведения матчей чемпионата за границей
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз120
Сборная России проиграла Швеции15
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение