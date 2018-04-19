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«Бетис» — «Лас-Пальмас». Прогноз Александра Вишневского
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«Бетис» — «Лас-Пальмас». Прогноз Александра Вишневского 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура испанской Примеры 2017/2018 «Бетис» — «Лас-Пальмас». Он рекомендует две ставки на этот поединок.
Кике Сетьен принимает свою бывшую команду в довольно однозначной ситуации. У его «Бетиса» — пять побед подряд и распахнутое настежь окно в Европу. А вот «Лас-Пальмас» не побеждал на протяжении десяти последних туров, в трех последних из которых островитяне не взяли ни одного очка, и для «Лас-Пальмаса» неминуемо скорое отравление в Сегунду. Атакующая игра у островитян не ладится вообще. В последнем матче, играя дома против «Реал Сосьедада», «Лас-Палмьас» уступил 0:11 по количеству ударов в створ. А «Бетис» с приходом Марка Бартры заиграл очень уверенно в обороне, в четырех последних турах севильцы не пропустили ни одного мяча.
Так что тут напрашивается ставка на «сухую» победу «Бетиса». Но севильцы могут и назабивать много. Тем более, что это будет особенный матч — благодаря чествованию Хоакина, который в этот день войдет в десятку футболистов с наибольшим количеством матчей за всю историю Примеры. Мне кажется, «Бетис» выиграет тут довольно уверенно, так что поставлю также на П1П1 — что «Бетис» будет вест ив счете уже после первого тайма и не упустит победы.
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