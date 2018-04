Награждение игроков «Манчестер Сити» пройдет 6 мая

Награждение состоится по окончании домашнего матча 37-го тура против «Хаддерсфилда», сообщает твиттер премьер-лиги.

Mark your calendars, @ManCity fans 🗓 The 2017/18 champions will be presented with the Premier League Trophy on 6 May after their match against Huddersfield 🏆 pic.twitter.com/nmmxsawYsl

— Premier League (@premierleague) 19 апреля 2018 г.

"Горожане" досрочно завоевали титул после того, как "Манчестер Юнайтед" дома проиграл «Вест Бромвичу» (0:1).

До конца чемпионата команде Хосепа Гвардьолы предстоит провести еще пять матчей: против «Суонси» (22 апреля, дома), «Вест Хэма» (29 апреля, на выезде), «Хаддерсфилда» (6 мая, дома), «Брайтона» (9 мая, на выезде) и «Саутгемптона» (13 мая, на выезде).