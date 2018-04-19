В Самаре улицы Куйбышева, Молодогвардейская и Красноармейская станут пешеходными

В Самаре в дни чемпионата мира по футболу ограничат движение транспорта вокруг площади Куйбышева. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

— На время мундиаля будет действовать две схемы ограничения, — рассказал чиновник. — Одна — «постоянная», которая будет действовать месяц, с 14 июня по 15 июля. Вторая — «временная», только в дни матчей — 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. В эти дни улицы Куйбышева, Красноармейская и Молодогвардейская станут пешеходными.

По его словам, у горожан уже был опыт массового перекрытия движения. Так было в 2013 году, когда через Самару проходила эстафета Олимпийского огня. Кроме того, движение ежегодно перекрывают в День города, Новый год и другие праздники.

При этом для самарцев, живущих в радиусе двух кварталов от площади Куйбышева, предусмотрена специальная аккредитация. 63.ru подготовил подробную инструкцию, как ее можно получить.