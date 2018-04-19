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На поддержку предприятий-участников программы производительности труда выделят 26 млн рублей
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На поддержку предприятий-участников программы производительности труда выделят 26 млн рублей 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Напомним, Самарская область — один из шести «пилотных» регионов-участников федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая стартовала осенью 2017 года. Внедрять производственные системы на пилотных производственных площадках региона помогают эксперты Госкорпорации «Росатом».
Принятая в декабре 2017 года региональная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017–2025 годы» предполагает разработку и реализацию индивидуальных программ для каждого предприятия-участника, а также поддержку занятости и снижение административных барьеров. Сегодня в этой программе активно участвуют 12 предприятий региона, а в недалеком будущем их число вырастет до 70. Ожидается, что благодаря господдержке производительность труда будет расти не менее чем на 5% ежегодно, то есть к 2025 году прирост должен составить не менее 30%.
Первые результаты работы программы дают повод для оптимизма: например, на одном из заводов-участников программы — ЗАО «Средневолжский механический завод» — только за счет оптимизации производственных процессов удалось за четыре месяца увеличить производительность труда на 23% в одном из цехов.
По областной программе предприятия-участники получают в том числе организационную и консультационную помощь лучших федеральных экспертов по бережливому производству. «Это помогает им снижать издержки, повышать рентабельность и объемы производства», — пояснил Жданов, отметив, что параллельно самарские специалисты Регионального центра компетенций также максимально перенимают опыт столичных коллег для дальнейшего его распространения среди вступающих в программу предприятий региона.
Еще одно важное направление поддержки — профессиональная переподготовка и обучение сотрудников предприятий-участников программы. В 2018 году региону выделят на это около 17 млн руб. из федерального бюджета, а с учетом областного софинансирования сумма составит более 26 млн рублей. Кроме того, уже в этом году в линейке Фонда развития промышленности появились займы до 300 млн руб. под 1% годовых на пять лет для предприятий, реализующих программы повышения производительности труда.
"А фонд «Сколково» пересмотрел стандарт работы с НИОКР, и участники программы могут получить дешевые деньги на научные исследования и опытные конструкторские работы", — добавляет Михаил Жданов.
Глава региона Дмитрий Азаров поручил облправительству до конца года проработать ряд дополнительных мер по стимулированию деловой активности. Среди них — приоритетное предоставление предприятиям-участникам программы дополнительной поддержки в рамках иных госпрограмм, а также возможность предоставления налоговых льгот в зависимости от достижения целевого уровня роста производительности труда.
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