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Более тысячи сотрудников Росгвардии сдали кровь в День донора
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Более тысячи сотрудников Росгвардии сдали кровь в День донора 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Красный Север
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в масштабной акции, приуроченной к Национальному дню донора в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, все они сдали 450 литров крови.
"Кровь сдавали в Сибири на Кавказе, в Крыму и на Дальнем Востоке, на Урале и в Поволжье, на Кубани и в Коми. В Москве 150 сотрудников столичного ОМОНа, подразделений лицензионно-разрешительной работы, ОМОНа на транспорте и столичного главка по традиции сдали кровь для Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Балкулева. Возглавил многочисленную группу доноров начальник Главного управления Росгвардии по Москве полковник полиции Михаил Воробьев", — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии регулярно сдают кровь и являются почетными донорами. Например, полгода назад полковник Андрей Иванюшин, который служит в ОМОНе на транспорте в Самарской области, спас жизнь маме и малышу — редкая группа крови потребовалась при тяжелых родах. Сотрудник управления Росгвардии по Ингушетии старший прапорщик Руслан Чахкиев сдавал кровь более 70 раз. Он стал донором пять лет назад, когда его друг пострадал в автокатастрофе и нуждался в переливании крови.
"Призвание росгвардейцев — помогать людям. Военнослужащие и сотрудники спасают и защищают граждан не только при выполнении служебных задач, но и в свободное от службы время по зову сердца дарят людям возможность жить", — заключил собеседник агентства.
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