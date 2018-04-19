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Ролик на YouTube привел к продавцу алкоголя полицейских
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Ролик на YouTube привел к продавцу алкоголя полицейских 

Kostroma.Today 46 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме задержали костромича-производителя самогона, узнал KOSTROMA.TODAY. Интересно, что мужчина сделал незаконный бизнес на качественном спиртном.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД, во время мониторинга полицейские увидели на YouTube ролик, на котором видно, как происходит покупка алкоголя: кто-то из-за двери передает мужчине бутылку. Тот прячет ее в карман и уходит.
Судя по всему, на видео мужчину снял сосед.
Правоохранители решили сделать контрольную закупку. Они купили у героя видео самогон, который стоил 60 рублей за пол-литра, и отнесли на экспертизу.
Алкоголь оказался безопасным.
При этом его продавец до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности за производство самогона с применением технического спирта.
В этот раз мужчина решил не травить покупателей и, судя по всему, подумал, что за производство безопасного спиртного ему ничего не будет.
Тем не менее, ответственность костромичу все равно грозит. Правда, административная. За незаконную розничную продажу самогона мужчине грозит штраф 50 тысяч рублей.
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