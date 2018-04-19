Неудачным ограблением секс-шопа в Архангельске займется полиция

В Архангельске попытка ограбить магазин для взрослых закончилась фиаско. Крепкая дверь торговой точки на Садовой не далась налетчикам, они оторвали ручку и испортили вывеску, проникнуть в помещение им не удалось. ЧП произошло в ночь с 17 на 18 апреля.

«Поймайте их и отдайте работникам сего заведения в качестве манекенов», — пишут пользователи соцсетей

Сейчас поиском неудачливых людей, попытавшихся обзавестисть специфичными подарками, займется полиция , заявление в органы внутренних дел уже написано. Сейчас магазин работает в штатном режиме.

Не только попортили вывеску, но и оторвали дверную ручку