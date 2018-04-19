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Неудачным ограблением секс-шопа в Архангельске займется полиция
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Неудачным ограблением секс-шопа в Архангельске займется полиция 

29.ru 46 минут назад
Фото: 29.ru
В Архангельске попытка ограбить магазин для взрослых закончилась фиаско. Крепкая дверь торговой точки на Садовой не далась налетчикам, они оторвали ручку и испортили вывеску, проникнуть в помещение им не удалось. ЧП произошло в ночь с 17 на 18 апреля.
«Поймайте их и отдайте работникам сего заведения в качестве манекенов», — пишут пользователи соцсетей
Сейчас поиском неудачливых людей, попытавшихся обзавестисть специфичными подарками, займется полиция, заявление в органы внутренних дел уже написано. Сейчас магазин работает в штатном режиме.
Не только попортили вывеску, но и оторвали дверную ручку
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