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Завтра Кострома примет более 200 гимнастов из разных городов
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Завтра Кострома примет более 200 гимнастов из разных городов 

k1news.ru 42 минуты назад
Фото: k1news.ru
В эти выходные в Костроме во второй раз пройдет межрегиональный турнир по художественной гимнастике «В гостях у Снегурочки», который посвящен дню рождения снежной волшебницы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Более 200 участников из Шуи, Кинешмы, Твери, Санкт-Петербурга, Галича и Ярославля в течение двух дней будут соревноваться на площадке, расположенной на Петрковском бульваре, 42а.
Возраст ребят — от 9 до 18 лет, и для них эти соревнования — возможность получения высоких разрядов и даже КМС.
Спортсмены начнут приезжать завтра, но сами соревнования начнутся в 10:00 в субботу. В 14:00 состоится торжественное открытие, на котором наградят гимнастов младшего возраста. К этому моменту их выступления уже завершатся. Детей младшего возраста ждут медали, дипломы и игрушки.
Для спортсменов постарше партнеры подготовили приятные призы. Вход на соревнования свободный.
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