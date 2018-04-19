Жулиу Сезар: «Моуринью говорил, что однорукий я могу отбить больше, чем Касильяс»

Бывший вратарь «Интера» и сборной Бразилии Жулиу Сезар рассказал, как экс-главный тренер «нерадзурри» Жозе Моуринью подбодрил его перед финалом Кубка конфедераций-2013 против Испании. Португальский специалист, летом того года ушедший из «Реала», раскритиковал голкипера мадридцев Икера Касильяса, который при нем лишился места в стартовом составе.

— Когда я пришел в раздевалку, то увидел сообщение от Моуринью, — цитирует SporTV Сезара. — Тогда у него были проблемы с Касильясом в «Реале» и он написал мне: «Ты с ума сошел! Он должен стремиться к твоему уровню, а не наоборот». Потом он сказал мне, что я, будучи одноруким, мог бы отбить больше мячей, чем Касильяс двумя руками.

Матч Бразилия — Испания завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. Жулиу Сезар был назван лучшим вратарем турнира, а также вошел в символическую сборную по его итогам.