Южноуральские подростки использовали церковь в качестве курилки

В Магнитогорске подростки прикурили сигареты от свечи в церкви. Фотографии процесса одна из девушек выложила в своем Instagram. Возмущенный пользователь соцсети обратил на это внимание в городском паблике «ВКонтакте», передает "Уралинформбюро"

На снимках видно, как девушка наклоняется к свечам, которые верующие ставят за упокой и при молитвах. На другом — трое подростков прямо в церкви присели на корточки и закрыли лица руками.

Фото: Настя Малая/Instagram

Мнения пользователей в комментариях разделились. Часть горожан возмущена поведением подростков: «Не смотря что есть девочки за такие деяния нос прям хочется сломать!», «Просто сжечь», «я сам атеист, но считаю, что они не атеисты, а аморальные люди с недостатком внимания» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Другие считают, что в современной церкви не осталось ничего святого, потому поступок школьников не заслуживает осуждения. «Пусть тусят, вам жалко что ли. Вы же с друзьями тусовки устраиваете», «Верить надо молча и молится! А не на показуху! Старики денюжку последнюю несут в церковь! Которая не облагается налогом и полностью на обеспечении государства! А попы (не все) золотом обвешаны! Мрак!».