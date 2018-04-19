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Южноуральские подростки использовали церковь в качестве курилки
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Южноуральские подростки использовали церковь в качестве курилки 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Магнитогорске подростки прикурили сигареты от свечи в церкви. Фотографии процесса одна из девушек выложила в своем Instagram. Возмущенный пользователь соцсети обратил на это внимание в городском паблике «ВКонтакте», передает "Уралинформбюро".
На снимках видно, как девушка наклоняется к свечам, которые верующие ставят за упокой и при молитвах. На другом — трое подростков прямо в церкви присели на корточки и закрыли лица руками.
Фото: Настя Малая/Instagram
Мнения пользователей в комментариях разделились. Часть горожан возмущена поведением подростков: «Не смотря что есть девочки за такие деяния нос прям хочется сломать!», «Просто сжечь», «я сам атеист, но считаю, что они не атеисты, а аморальные люди с недостатком внимания» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
Другие считают, что в современной церкви не осталось ничего святого, потому поступок школьников не заслуживает осуждения. «Пусть тусят, вам жалко что ли. Вы же с друзьями тусовки устраиваете», «Верить надо молча и молится! А не на показуху! Старики денюжку последнюю несут в церковь! Которая не облагается налогом и полностью на обеспечении государства! А попы (не все) золотом обвешаны! Мрак!».
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