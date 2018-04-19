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Чемпионат мира по хоккею 2023 года может состояться в Санкт-Петербурге
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Чемпионат мира по хоккею 2023 года может состояться в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что организация ведет переговоры о получении права провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Также он сообщил, что в Новосибирске в этом же году может состояться молодежный чемпионат мира.
"На данный момент мы бьемся за право принять молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и взрослый чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, и мы близки к получению этого права", — цитирует Третьяка "РИА Новости".
В январе президент ФХР заявил о намерении провести мировое первенство в Санкт-Петербурге в 2024 году.
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