Чемпионат мира по хоккею 2023 года может состояться в Санкт-Петербурге

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, что организация ведет переговоры о получении права провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Также он сообщил, что в Новосибирске в этом же году может состояться молодежный чемпионат мира. "На данный момент мы бьемся за право принять молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и взрослый чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, и мы близки к получению этого права", — цитирует Третьяка "РИА Новости" В январе президент ФХР заявил о намерении провести мировое первенство в Санкт-Петербурге в 2024 году.