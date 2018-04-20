Медведев указал на хорошие темпы развития рыбной отрасли в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на хорошие темпы развития отечественной рыбной отрасли, но признал, что есть проблемы, которые еще требуют решения. Об этом он заявил на совещании по развитию рыбоперерабатывающей промышленности, сообщает РИА «Новости»

Он отметил, что эта тема особенно актуальна для Мурманской области, где «в отрасли работают тысячи человек, каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции в России произведена на местных предприятиях».

Премьер подчеркнул, что именно в таких прибрежных регионах и нужно развивать переработку рыбы и морепродуктов. В них, по его словам, есть для этого базовые условия — специалисты и производств. При этом он отметил, что ситуация «не без проблем».

Глава правительства в поделился воспоминаниями о своем посещении Мурманска в 2008 году. Тогда он, заехав в один из магазинов, не увидел на прилавках ни одного российского рыбного продукта.

«За десять лет ситуация изменилась, но, конечно, определенные проблемы в отрасли остаются, а стало быть, они есть и на прилавках, и на столах потребителей», — сказал Медведев.

Говоря о рыбохозяйственном комплексе в целом, премьер подчеркнул, что «он на подъеме».

«Производство товарной аквакультуры, вылов рыбы стабильно растут, по итогам прошлого года наши рыбаки выловили почти 5 миллионов тонн, это, наверное, самый большой улов за последние 20 лет», — указал глава правительства.

Он подчеркнул, что улов нужно вовремя перерабатывать и доставлять потребителям, учитывая, что люди все больше думают о здоровом питании и покупают рыбу.

«Есть устойчивый спрос на такую продукцию и в России, и за рубежом, доходы от экспорта тоже растут, что само по себе неплохо», — указал глава кабинета министров.

Он также напомнил об оказываемой государством поддержке для развития рыбохозяйственной отрасли, в том числе, через госпрограмму развития.