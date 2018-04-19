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Разин: может, Шумаков плохо тренируется или нарушил режим, поэтому и не играет
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Разин: может, Шумаков плохо тренируется или нарушил режим, поэтому и не играет 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Известный хоккейный тренер Андрей Разин поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (1-2).
«Все игры серии «Ак Барс» — ЦСКА примерно одинаковые по накалу, удача больше на стороне хозяев, которым помогают болельщики. «Армейцы» молодцы, в третьей игре при счёте 1:2 они смогли выползти из стихии Билялетдинова, сломали его оборонительный хоккей и вырвали победу в овертайме. Дальше будет ещё интереснее. Считаю, что шансы и были равными, таковыми и остались. Все встречи заканчиваются с преимуществом в одну шайбу.
У ЦСКА не играет Шумаков? Я, будучи тренером, не могу обсуждать решения своих коллег. Если его нет, значит на то есть причины, какие-то нюансы. Может, плохо тренируется или нарушил режим. Команда — сложный механизм. Сейчас на карту поставлено всё. Сделать один шаг — ты чемпион. Есть тренерский штаб, который принимает решения. И он за них в ответе», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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