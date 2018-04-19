Разин: может, Шумаков плохо тренируется или нарушил режим, поэтому и не играет

Известный хоккейный тренер Андрей Разин поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (1-2).

«Все игры серии «Ак Барс» — ЦСКА примерно одинаковые по накалу, удача больше на стороне хозяев, которым помогают болельщики. «Армейцы» молодцы, в третьей игре при счёте 1:2 они смогли выползти из стихии Билялетдинова, сломали его оборонительный хоккей и вырвали победу в овертайме. Дальше будет ещё интереснее. Считаю, что шансы и были равными, таковыми и остались. Все встречи заканчиваются с преимуществом в одну шайбу.