Ещё
ЮЧМ-2018 по хоккею: Финляндия победила Словакию, Швеция — Швейцарию
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЮЧМ-2018 по хоккею: Финляндия победила Словакию, Швеция — Швейцарию 

SPORT24.ru 2 часа назад
Сегодня юниорский чемпионат мира по хоккею стартовал двумя дневными матчами. Сборная Финляндии одолела команду Словакии, сборная Швеции — команду Швейцарии. В 17:30 мск начнутся матчи Россия — Франция и Канада — США.
Словакия U18 — Финляндия U18 — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Голы: Аалтонен (Невасаари, Лунделль), 01:50 — 0:1; Нордгрен (гб, Лунделль, Танус), 30:23 — 0:2; Окульяр (Чайкович, Ковачик), 32:19 — 1:2; Чайкович (гб, Княжко, Ковачик), 36:02; Лунделль (гб, Танус, Утунен), 39:08 — 2:3; Утунен (гб, Лунделль, Танус), 55:18 — 2:4; Котканиеми (пв, Нордгрен), 59:32 — 2:5.
Швеция U18 — Швейцария U18 — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Голы: Берггрен, 15:39 — 1:0; Берггрен (Густафссон), 30:00 — 2:0; Сопа (Веттер, Гросс), 30:59 — 2:1; Бергрен (Боквист), 31:46.
SPORT24.ru: последние новости
Мхитарян может восстановиться к матчам с «Атлетико» Третьяк: «Бэрри» отпустил Свечникова, но он не смог приехать» Роналду забил гол в 12 матче подряд и повторил личный рекорд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз48
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение