ЮЧМ-2018 по хоккею: Финляндия победила Словакию, Швеция — Швейцарию

Сегодня юниорский чемпионат мира по хоккею стартовал двумя дневными матчами. Сборная Финляндии одолела команду Словакии, сборная Швеции — команду Швейцарии. В 17:30 мск начнутся матчи Россия — Франция и Канада — США.

Словакия U18 — Финляндия U18 — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Голы: Аалтонен (Невасаари, Лунделль), 01:50 — 0:1; Нордгрен (гб, Лунделль, Танус), 30:23 — 0:2; Окульяр (Чайкович, Ковачик), 32:19 — 1:2; Чайкович (гб, Княжко, Ковачик), 36:02; Лунделль (гб, Танус, Утунен), 39:08 — 2:3; Утунен (гб, Лунделль, Танус), 55:18 — 2:4; Котканиеми (пв, Нордгрен), 59:32 — 2:5.

Швеция U18 — Швейцария U18 — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Голы: Берггрен, 15:39 — 1:0; Берггрен (Густафссон), 30:00 — 2:0; Сопа (Веттер, Гросс), 30:59 — 2:1; Бергрен (Боквист), 31:46.